Ziguinchor : 06 individus dont 04 prostituées arrêtés, 04 kg de chanvre indien saisis

Dans le cadre de ses missions de sécurisation, la Section de Recherches de Ziguinchor (sud) a mené, dans la période du 04 au 05 février 2026, des opérations ayant abouti à l’interpellation de 06 individus dont 04 prostituées, à la saisie de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et la somme de trente-cinq mille (35.000) FCFA.



D’après le communiqué de la gendarmerie nationale rendu public ce 06 février 2026, le 04 février 2026 à Samine (sud), la section de Recherches de Ziguinchor, appuyée par des éléments de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention de Goudomp (sud), a procédé à l’interpellation d’un individu pour « trafic de chanvre indien », de quatre (04) prostituées pour « défaut de carnet sanitaire » et à la saisie de deux (02) kilogrammes de chanvre indien.



Dans la même dynamique, au cours de la nuit du 04 au 05, la même unité éléments a arrêté un individu de nationalité étrangère, « cerveau d'un réseau de trafic de chanvre indien » au village de Yarang (Samine). Les investigations menées à son domicile ont permis à la saisie de deux (02) kilogrammes de chanvre indien et la somme de trente-cinq mille (35.000) FCFA provenant de la vente du chanvre indien.