UCAD : le COUD annonce la fermeture "immédiate" des restaurants jusqu'à nouvel ordre

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) informe via un communiqué officiel publié ce vendredi 6 février 2026, de la fermeture « immédiate » de tous ses restaurants jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à des « actes de sabotage répétés, appelés « Journées Sans Tickets (JST) », qui compromettent les investissements destinés à améliorer la qualité des services de restauration des étudiants.
« Ces agissements, portés par un groupe d'étudiants, entraînent des dégradations sur les équipements et impactent lourdement les ressources financières de l'institution, rendant le fonctionnement des services insoutenable », a fustigé la direction.
Face à ce qu’il qualifie de « forfaiture », le COUD a décidé d’appliquer une ligne de tolérance zéro, suivant en cela les directives du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
« Cette mesure de suspension restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre », selon le communiqué.
Par ailleurs, le Directeur du COUD, le Dr Ndéné Mbodji, a conclu son message en appelant l'ensemble de la communauté estudiantine à faire preuve de responsabilité.
« Ces agissements, portés par un groupe d'étudiants, entraînent des dégradations sur les équipements et impactent lourdement les ressources financières de l'institution, rendant le fonctionnement des services insoutenable », a fustigé la direction.
Face à ce qu’il qualifie de « forfaiture », le COUD a décidé d’appliquer une ligne de tolérance zéro, suivant en cela les directives du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
« Cette mesure de suspension restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre », selon le communiqué.
Par ailleurs, le Directeur du COUD, le Dr Ndéné Mbodji, a conclu son message en appelant l'ensemble de la communauté estudiantine à faire preuve de responsabilité.
Autres articles
-
Affaire des 17 supporters sénégalais : les défenseurs des droits de l'homme du Sénégal et du Maroc s’engagent à faire un « suivi régulier » de la situation
-
Direct - Face/Face et Open Presse annulés: les lutteurs de Guédiawaye en point de Presse
-
Air Sénégal lance la « Carte Trader » : un nouveau levier pour les commerçants
-
Crise migratoire au Sahel : 3,7 millions de réfugiés et demandeurs d'asile en 2025
-
Ziguinchor : 06 individus dont 04 prostituées arrêtés, 04 kg de chanvre indien saisis