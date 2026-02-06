UCAD : le COUD annonce la fermeture "immédiate" des restaurants jusqu'à nouvel ordre

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) informe via un communiqué officiel publié ce vendredi 6 février 2026, de la fermeture « immédiate » de tous ses restaurants jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à des « actes de sabotage répétés, appelés « Journées Sans Tickets (JST) », qui compromettent les investissements destinés à améliorer la qualité des services de restauration des étudiants.



« Ces agissements, portés par un groupe d'étudiants, entraînent des dégradations sur les équipements et impactent lourdement les ressources financières de l'institution, rendant le fonctionnement des services insoutenable », a fustigé la direction.



Face à ce qu’il qualifie de « forfaiture », le COUD a décidé d’appliquer une ligne de tolérance zéro, suivant en cela les directives du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



« Cette mesure de suspension restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre », selon le communiqué.

Par ailleurs, le Directeur du COUD, le Dr Ndéné Mbodji, a conclu son message en appelant l'ensemble de la communauté estudiantine à faire preuve de responsabilité.