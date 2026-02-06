Air Sénégal lance la « Carte Trader » : un nouveau levier pour les commerçants

La compagnie nationale Air Sénégal annonce, dans un communiqué publié ce vendredi 6 février 2026, le lancement de la « Carte Trader ». Ce nouveau produit, intégré au programme de fidélité Teranga, a été « spécifiquement conçu pour répondre aux exigences logistiques et commerciales des commerçants et opérateurs économiques sénégalais ».



Cette nouvelle offre vise à faciliter les déplacements fréquents des professionnels du commerce en proposant des avantages ciblés. Parmi les privilèges annoncés, les titulaires de la carte bénéficieront d’une « franchise bagages plus importante », un point critique pour le transport de marchandises. Selon le document, Air Sénégal introduit une clause de rétroactivité permettant de récupérer les miles sur l’ensemble des vols effectués au cours des 24 derniers mois.



Pour la direction de la compagnie, ce lancement marque une volonté de coller aux réalités économiques du pays. « La Carte Trader s’inscrit dans notre ambition d’adapter nos offres aux réalités du marché et de nos clients », a précisé M. Assane Sambe, directeur commercial et marketing d'Air Sénégal.



Les acteurs économiques souhaitant adhérer au programme peuvent désormais se rapprocher du service client ou des agences de voyages agréées pour prendre connaissance des modalités de souscription.