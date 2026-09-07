Détournement chez SIMAR S.A : un préjudice de 363 millions FCFA, deux fugitifs interpellés en Guinée-Bissau

Suite à une plainte déposée par la société SIMAR S.A faisant état d’un préjudice estimé à plus de trois cent soixante-trois (363) millions de francs CFA, une enquête a été ouverte par la Brigade de Recherches de Dakar sur des faits présumés de « vol, d’abus de confiance et de détournement de denrées alimentaires ».



Selon la Gendarmerie nationale, un camion de vingt-cinq (25) tonnes de blé a été intercepté à Touba Ndamatou par les services de sécurité sans autorisation de sortie, de chargement ou de livraison délivrée par la direction de SIMAR S.A. Le chauffeur détenait un bon de livraison au nom de l’entreprise en date du 21 octobre 2025 dont l’authenticité restait à vérifier.



Les premières vérifications ont permis d’établir que les marchandises provenaient des entrepôts de l’entreprise notamment celui de Cambérène.



Selon la même source, les enquêteurs se sont alors intéressés aux différents acteurs intervenant dans la gestion, le contrôle et la sortie des marchandises. Les auditions ont révélé un système de soustraction et de revente de denrées (maïs, riz et blé) dans le marché local.



Au cours de l’enquête, plusieurs personnes soupçonnées d’implication ont été gardées à vue et deux (02) d’entre elles, qui avaient quitté le Sénégal après les faits, ont été interpellées en Guinée-Bissau.

Les investigations se poursuivent.