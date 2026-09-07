Flamme des JOJ Dakar 2026 : la délégation sénégalaise s'envole pour Athènes demain mardi

Une délégation sénégalaise quitte Dakar ce mardi à destination d'Athènes pour assister à la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'annonce a été faite ce lundi par le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ, Ibrahima Wade, sur le plateau de la chaîne privée TFM. La mission comprend des responsables de l'organisation, des sportifs ainsi que des artistes chargés de présenter la culture sénégalaise lors de l'événement en Grèce.



Le flambeau olympique sera transporté jusqu'à Dakar par un vol spécial de la compagnie Air Sénégal. La flamme sera officiellement présentée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le samedi 12 septembre au matin. Une procession d'hommage réunissant des sportives âgées de 18 à 65 ans est programmée le même jour entre le Musée Léopold Sédar Senghor et la Place du Souvenir.



Le Comité international olympique (CIO) indique que la flamme effectuera une tournée nationale du 14 septembre au 30 octobre, traversant les 14 régions du pays à travers plus de 30 étapes. La vasque olympique sera allumée le 31 octobre lors de la cérémonie d'ouverture au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, marquant le lancement de la compétition qui accueillera 2 700 athlètes jusqu'au 13 novembre.