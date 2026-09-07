Kédougou : 22 nouveaux cas de diphtérie confirmés, selon le gestionnaire de l’incident du CRGE

Vingt-deux (22) nouveaux cas de diphtérie ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata, dans le cadre des investigations menées par les autorités sanitaires régionales, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



“Vingt-deux cas nouveaux confirmés au niveau des districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata. Le sex-ratio des cas confirmés est de 12 garçons pour 10 filles. L’âge médian des cas confirmés est de 7,5 ans, avec un minimum d’un an et un maximum de 20 ans”, a déclaré le gestionnaire de l’incident de l’épidémie du Comité régional de gestion des épidémies de Kédougou (CRGE), le docteur Niène Seck.



Depuis le début de l’épidémie à Bambaraya, dans le district de Saraya, trois décès ont été enregistrés, dont deux confirmations post mortem à Kédougou (sud-est)et Tenkoto.



Selon docteur Seck, le recensement des enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccin ou étant sous-vaccinés s’est poursuivi dans la région. À Saraya, 2 489 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés, tandis que 1 382 n’ont pas reçu toutes leurs doses et 1 107 n’en ont reçu aucune.



Les équipes sanitaires ont également effectué 400 visites à domicile dans plus de 40 localités afin de suivre la situation et rechercher d’éventuels cas et contacts.



“Nous allons continuer le partage des fiches techniques et des fiches d’investigation et partager aussi la définition de cas communautaires avec l’ensemble du personnel de santé. Un prélèvement des cas suspects et le recensement des sujets contacts seront effectués tous les jours”, a-t-il dit.