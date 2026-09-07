Abdou Diouf fête ses 91 ans : le Président Bassirou Diomaye Faye salue « un homme d’État » et un modèle de rigueur

L’ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, célèbre ce lundi 7 septembre 2026 son 91e anniversaire. À cette occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye lui a adressé ses vœux « les plus chaleureux » et rendu hommage à son parcours ainsi qu’aux valeurs qu’il a incarnées tout au long de sa vie publique.
Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a salué la rigueur, le sens de la mesure et l’attachement à l’État de son prédécesseur.
« Le Président Abdou Diouf a quatre-vingt-onze ans aujourd'hui. La rigueur, la mesure, le sens de l'État placé au-dessus de soi. Ce sont là des vertus dont le Sénégal que nous bâtissons a besoin, et le Président Abdou Diouf les a incarnées toute sa vie durant », a écrit Bassirou Diomaye Faye.
Le président de la République a également exprimé son respect et sa reconnaissance à l’endroit de l’ancien chef de l’État.
« Au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, je lui adresse mes vœux les plus chaleureux et l'assurance de mon profond respect », a-t-il ajouté.
Le chef de l’État a conclu son message par une prière en faveur de son prédécesseur. « Que Dieu lui accorde longue vie, santé et paix, et qu'Il le garde longtemps encore auprès des siens et de son pays », a-t-il souhaité.
Près de vingt ans à la tête du Sénégal
Abdou Diouf a succédé à Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République le 1er janvier 1981. Il a dirigé le Sénégal pendant près de deux décennies, jusqu'à l'élection présidentielle de mars 2000.
Après avoir quitté la présidence, Abdou Diouf a poursuivi son parcours sur la scène internationale en prenant la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a occupé le poste de secrétaire général de la Francophonie de 2003 à 2014, effectuant trois mandats consécutifs.
À 91 ans, Abdou Diouf demeure ainsi l’une des grandes figures de l’histoire politique et diplomatique du Sénégal.
Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a salué la rigueur, le sens de la mesure et l’attachement à l’État de son prédécesseur.
« Le Président Abdou Diouf a quatre-vingt-onze ans aujourd'hui. La rigueur, la mesure, le sens de l'État placé au-dessus de soi. Ce sont là des vertus dont le Sénégal que nous bâtissons a besoin, et le Président Abdou Diouf les a incarnées toute sa vie durant », a écrit Bassirou Diomaye Faye.
Le président de la République a également exprimé son respect et sa reconnaissance à l’endroit de l’ancien chef de l’État.
« Au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre, je lui adresse mes vœux les plus chaleureux et l'assurance de mon profond respect », a-t-il ajouté.
Le chef de l’État a conclu son message par une prière en faveur de son prédécesseur. « Que Dieu lui accorde longue vie, santé et paix, et qu'Il le garde longtemps encore auprès des siens et de son pays », a-t-il souhaité.
Près de vingt ans à la tête du Sénégal
Abdou Diouf a succédé à Léopold Sédar Senghor à la présidence de la République le 1er janvier 1981. Il a dirigé le Sénégal pendant près de deux décennies, jusqu'à l'élection présidentielle de mars 2000.
Après avoir quitté la présidence, Abdou Diouf a poursuivi son parcours sur la scène internationale en prenant la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a occupé le poste de secrétaire général de la Francophonie de 2003 à 2014, effectuant trois mandats consécutifs.
À 91 ans, Abdou Diouf demeure ainsi l’une des grandes figures de l’histoire politique et diplomatique du Sénégal.
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