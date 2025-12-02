Détournement d'un milliard à "Peacock Investments" : 3 ans de prison requis contre l'ancien comptable

L'ancien comptable de la société "Peacock Investments", Ngagne Kaïré, risque une lourde peine pour le détournement présumé de près d'un milliard de francs CFA. Lors du procès tenu hier, lundi, devant le tribunal correctionnel de Dakar, le procureur a requis trois ans de prison ferme et le mandat de dépôt contre M. KaÏri, accusé d'« escroquerie, faux, usage de faux en écritures privées de banque et blanchiment de capitaux ».



L'affaire oppose Ngagne Kaïré à son ancien employeur, Adil Dbilij, homme d'affaires et Directeur général (DG) de la société marocaine "Peacock Investments". Le préjudice allégué par la partie civile selon « Les Echos » s'élève à 995 millions de F CFA.



Le DG avait déposé plainte le 3 janvier 2023. Lors des premières auditions, il avait expliqué qu'un audit de rapprochement bancaire avait révélé le tirage de 93 chèques falsifiés sur l'année 2022. Ces chèques étaient censés être destinés à des fournisseurs, mais le comptable les aurait endossés à son propre profit, en imitant la signature du DG et de son directeur financier.



Interpellé, Ngagne Kaïré avait initialement reconnu avoir détourné 342 millions de F CFA et a tenté de minimiser son rôle en accusant le directeur financier et un autre cadre. Cependant, ces derniers ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu de la part du juge d'instruction.



Face à l'ampleur du préjudice, une enquête approfondie a été menée sur l'utilisation des fonds. Les investigations ont révélé un important patrimoine immobilier et mobilier acquis par le prévenu, souvent mis au nom de sa femme et de ses enfants.



Il s’agit d’un (1) terrain à Kounoune et un autre à Diamniadio, de deux (2) terrains à Baba Garage, d’une (1) villa à Niague Ouest-Foire, trois (3) boulangeries et deux (2) véhicules Toyota.



L'ensemble de ces biens a fait l'objet d'une saisie. À la barre, Ngagne Kaïré a nié les faits. Il a soutenu avoir acquis l'intégralité de ses biens dès 2013, soit bien avant le début des poursuites, et a produit des documents pour le prouver. Il a précisé que l'aveu des 342 millions F CFA fait en amont l'avait été sous la contrainte.



Les avocats de la défense, Me Abdoul Gning et Me Ousseynou Gaye, ont plaidé la relaxe pure et simple. Ils ont contesté le montant du détournement avancé, soulignant l'absence d'expertise comptable dans le dossier, ce qui rend les chiffres de la partie civile « imaginaires ». Pour éclaircir l'affaire et vérifier l'origine des fonds, la défense a demandé au tribunal d'ordonner une expertise comptable et un sursis à statuer.



Pour la partie civile, Me Ahmed Sall a dénoncé un « détournement massif et organisé » et a réclamé 1 milliard 500 millions de F CFA en guise de réparation, demandant au tribunal de valider la saisie des biens.



Le procureur a estimé que « l'usage de faux est avéré mais s'est montré plus prudent concernant l'infraction de faux et le blanchiment de capitaux ». Néanmoins, il a requis une condamnation sévère de trois ans de prison ferme contre Ngagne Kaïré.



Après les débats, le tribunal a fixé le délibéré au 11 décembre 2025.

