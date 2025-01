Détournement de fonds publics: les enquêteurs découvrent un patrimoine foncier impressionnant chez Tabaski Ngom

La perquisition menée chez Tabaski Ngom a porté ses fruits. Selon Libération, dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) ont fait des découvertes surprenantes lors de leur descente effectuée la semaine dernière dans la maison de l'inspectrice du Trésor, actuellement incarcérée pour détournement de fonds publics.



Les autorités ont saisi plusieurs documents révélant que la mise en examen de Tabaski Ngom pourrait dissimuler un important patrimoine immobilier. Parmi les biens retrouvés figurent un terrain à Pikine, un bail à son nom dans la zone de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, deux parcelles situées à Mbomboye (Notto Diobass) ainsi qu'un terrain à Sam, accompagné d’un projet de construction d’une villa à deux niveaux.



Le procureur financier a demandé la saisie provisoire de ces biens, déjà identifiés. Mais la découverte la plus préoccupante concerne plusieurs factures portant les noms de sociétés ayant reçu des paiements de l’Aprosi. Des enquêtes supplémentaires permettront de déterminer si ces transactions sont liées à des marchés fictifs.



Tabaski Ngom, lors de ses auditions, s’est montrée particulièrement loquace. En plus de dénoncer Momath Ba, l’ex-directeur général de l’Aprosi, elle a également accusé une ancienne collègue de l’Aprosi d’avoir acquis une villa de 120 millions de FCFA à Ngaparou, bien au-delà de ses moyens. Lors de son audition, cette dernière a confirmé l’acquisition de la maison, expliquant que l’achat avait été possible grâce à l’aide de son mari et à la vente d’un terrain situé à Yoff.