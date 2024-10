Détournement portant sur 30 millions FCFA : ce que Dieguy Diop compte faire pour éviter la prison

Dieguy Diop n'est pas encore fixée sur son sort dans cette affaire de détournement de deniers publics présumé qui lui a valu des ennuis judiciaires. Après sa garde-à-vue, elle a été déférée au parquet hier vendredi, en même temps que le directeur de l'Administration générale et de l'Équipement (Dage) Mouhamadou Sène (Inspecteur de l'Education Populaire) et les deux fournisseurs.



Le procureur de la République a décidé d'ouvrir une information judiciaire, mais le dossier n'est pas encore confié à un juge d'instruction. Selon le journal Les Échos, l'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire s'est engagée à consigner.



Pour ce qui la concerne, Dieguy Diop veut éviter la prison. Selon les sources du journal, elle s'est engagée à consigner. C'est dire que lundi, la responsable de l’Alliance pour la République pourrait recouvrer la liberté. On parle d'un montant de 28 millions FCFA et quelques.



Ce même sort peut-être réserver au directeur de l'Administration générale et de l'Équipement, Mamadou Sene. La responsable politique a précisé que si elle a décidé de consigner, cela ne signifie pas qu'elle avoue les faits, mais c'est juste pour éviter la prison et retrouver la liberté d'aller et de venir, rapporte Les Échos.



Pour rappel, la directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire est poursuivie pour un détournement présumé. Des accusations qu'elle a dégagées en touche jurant n'avoir rien à se reprocher.



Un des fournisseurs a, en tout cas, affirmé lui avoir fait des transferts d'argent via Orange money. Toujours selon le journal, lors de la confrontation qui s'est tenue devant les limiers de la Division des investigations criminelles. Elle aurait également reçu de l'argent venant des fournisseurs à l'occasion des fins d'années pour le cadeau du bébé de l'année.



En dépit de ses dénégations persistantes, elle a été déférée hier jeudi, en même temps que le Dage et les fournisseurs. Ils passent le week-end derrière les barreaux en attendant lundi.