Dette du Sénégal : le Gouverneur de la BCEAO se veut optimiste

Jean-Claude Kassi Brou a salué l'engagement des autorités sénégalaises à faire preuve de transparence en rendant publiques les données concernant la dette et le déficit du pays. Selon lui, cette transparence a permis une évaluation claire de la situation économique du Sénégal, intégrée dans les analyses de la BCEAO. "Les autorités sénégalaises ont joué la transparence parfaite pour que l’évaluation qui a été faite soit connue de tout le monde", a souligné le gouverneur.



Pour lui, la reconnaissance de la situation par les autorités est un pas important vers une gestion efficace de la dette. "À partir du moment où cette situation est connue, elle est déjà intégrée", a-t-il ajouté, précisant que ces informations ont été prises en compte dans l'évaluation économique de la BCEAO.



Lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO à Dakar, Jean-Claude Kassi Brou a rappelé le rôle fondamental de la Banque centrale dans l'accompagnement des États membres. Il a insisté sur le fait que, même en période de difficultés économiques, les pays de la région sont soutenus par leurs voisins. "Nous, Banque centrale, notre rôle, c’est d’accompagner les États et on le fait pour tous les pays. Quand un pays a des difficultés, les autres sont là pour compenser", a-t-il déclaré.



Le gouverneur de la BCEAO a exprimé son optimisme quant à la capacité du Sénégal à surmonter ses défis économiques, en particulier grâce à l'engagement des autorités locales à mettre en œuvre des réformes. Selon lui, bien que la situation soit préoccupante, elle reste gérable à condition que les efforts en matière de réformes budgétaires et économiques soient poursuivis.



La situation de la dette du Sénégal, bien que préoccupante, ne semble pas mettre en péril la stabilité économique du pays selon Jean-Claude Kassi Brou. Grâce à la transparence des autorités et aux réformes en cours, le gouverneur de la BCEAO reste confiant dans la capacité du Sénégal à redresser sa situation économique, avec le soutien des autres membres de la zone UEMOA.