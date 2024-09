Dette publique du Sénégal : à la fin 2023 le stock s'élevait à 13 773 milliards FCFA (par Mamadou Barry, Sika France)

Le Sénégal se prépare à faire face à une augmentation significative de sa charge de la dette publique au cours des prochaines années. Selon les estimations consultées par Sika Finance, le service de la dette, c'est-à-dire les remboursements du capital emprunté et le paiement des intérêts, devrait atteindre un montant de 8 125 milliards FCFA, soit environ 13,65 milliards de dollars, entre 2025 et 2027. Cette somme est en hausse considérable par rapport aux années précédentes.



Un endettement important



À fin 2023, le stock de la dette publique sénégalaise s'élevait déjà à 13 773 milliards FCFA (23,26 milliards de dollars). Les remboursements à venir, qui représentent 59% de ce montant total, vont donc peser lourdement sur les finances publiques du pays.



Répartition du service de la dette sur la période 2025 – 2027 (8 125 milliards de FCFA )



Le service de la dette se répartit entre la dette extérieure et la dette intérieure. La dette extérieure, qui représente 59% de l'encours total, soit 4 772 milliards FCFA, est principalement détenue par des créanciers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, etc.), des détenteurs d'Eurobonds et des créanciers bilatéraux (autres pays).



Les remboursements de cette dette atteindront 1 316 milliards FCFA en 2025, et 1 858 milliards FCFA en 2026 et 1 598 milliards FCFA en 2027. Les remboursements de cette dette extérieure devraient connaitre une croissance significative, notamment en raison du début de remboursement de l'eurobond 2028 en euros pour 218,65 milliards FCFA sur ces trois années 2025, 2026 et 2027.

La dette intérieure à l'ordre de 3 352 milliards FCFA, quant à elle, est principalement détenue par des investisseurs locaux sous forme de Bons et d'Obligations du Trésor. Les coûts des emprunts (intérêts et principal) que l'État sénégalais doit supporter sont attendus à 1 119 milliards FCFA en 2025, 1 421 milliards FCFA en 2026 et 812 milliards FCFA en 2027. Par rapport à 2024, où elles s'élevaient à 670 milliards FCFA, le service de la dette connaîtra une progression significative de 112% en 2026, principalement en raison du remboursement des titres publics d'un montant de 996 milliards FCFA, soit 1,1 milliard de dollars.

Pour assurer ces remboursements, le Sénégal devra compter sur une capacité accrue de mobilisation de ressources de ses régies financières, qui seront fortement sollicitées.



Dette publique par type de créancier



À fin 2023, il est à noter que la dette publique sénégalaise est détenue à 74% par des non-résidents, notamment à travers la dette multilatérale (26%), les Eurobonds (18%) et la dette bilatérale (13%). Les instruments financiers hors-Eurobonds sont très faiblement détenus par des non-résidents. Les résidents détiennent majoritairement la dette sous forme d'obligations du Trésor (16% du total).



Mamadou BARRY, Sika Finance