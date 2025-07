LA CHRONIQUE DU DIMANCHE DE BKD : "Et si on parlait enfin d’autre chose au Sénégal que de politique ?"

(3ᵉ Numéro - 13 juillet 2025)

Depuis des semaines, la politique occupe tout l’espace. Elle s’invite dans nos salons, nos téléphones, nos débats, nos esprits. Elle divise les familles, fracture les amitiés, oppose les collègues.

Oui, la politique est nécessaire. Elle façonne notre destin collectif. Mais devons-nous rester prisonniers d’un seul sujet, comme si le Sénégal ne se résumait qu’à cela ?

Je rêve d’un Sénégal capable de tourner la page, même brièvement, pour regarder la vie telle qu’elle est.

Parlons de ces drames qui se répètent : les jeunes qui se noient en cette période de vacances, faute de prévention et de surveillance. Les familles décimées par des accidents de la route, sur des nationales mal entretenues ou à cause de l’indiscipline de chauffeurs qui ignorent le code de la route. Les effondrements meurtriers d’immeubles construits sans contrôle sérieux.

Combien de morts faudra-t-il encore pour qu’on cesse de détourner le regard ?

Je rêve d’un Sénégal où les responsables politiques organisent des points de presse, non pas seulement pour commenter le dernier coup politicien, mais pour présenter des plans concrets contre les inondations en cette période de pluies, contre l’immigration clandestine, contre la vie chère, contre les agressions, et j’en passe.

Un pays où la presse accorde autant d’énergie à débattre de l’éducation, de l’économie, du tourisme, des conditions de vie, qu’à décortiquer la petite phrase polémique d’un leader politique.

Mais au-delà des pouvoirs publics, c’est notre comportement collectif qu’il faut interroger. Nous devons admettre que nous portons aussi une part de responsabilité.

Il est temps de changer de mentalité, de devenir un autre type de Sénégalais : un citoyen qui respecte les règles de sécurité, qui protège la vie, qui écoute l’avis des autres sans insulter, même quand il n’est pas d’accord.

Je rêve d’un Sénégal discipliné, apaisé, capable d’écouter les idées des intellectuels et des experts sans les réduire au silence par les injures et la haine, simplement parce qu’ils dérangent tel ou tel camp.

Un Sénégal où l’on peut dire sa vérité, analyser, critiquer sans être accusé de trahison ou de manipulation. Un Sénégal où chacun comprend que la divergence n’est pas une déclaration de guerre, mais une richesse.

Parce qu’au fond, qu’est-ce que la politique, si elle ne sert pas à rendre nos vies plus dignes et plus sûres ?

Qu’est-ce que le pouvoir, s’il n’est pas l’outil pour protéger les plus vulnérables ?

Il est temps de rompre avec l’obsession politicienne et de regarder la réalité en face : nos routes, nos bâtiments, les résultats catastrophiques récurrents des élèves et des étudiants aux examens de fin d’année, nos comportements maladroits.

Il est temps de changer de paradigme, d’oser un autre discours, de bâtir une autre culture.

Oui, je rêve de ce Sénégal réconcilié avec lui-même, qui choisit enfin de parler de ce qui compte vraiment.

(Par Boubacar Kambel Dieng)