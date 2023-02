Deux (2) membres du mouvement FRAPP "victimes d'intimidation" du régime de Macky Sall

Le secrétariat exécutif national du FRAPP, Aliou Gérard Koita à travers un communiqué alerte l’opinion nationale et internationale de qu’il est "victime d’intimidation du gouvernement de Macky Sall".



Dénonçant le « kidnapping », de son camarade Hannibal Djim, M. Koita informe que « des services de renseignements de l'apprenti dictateur Macky Sall ont commis des éléments pour trouver le domicile de son camarade Bentaleb Sow et lui-même sous prétexte qu'ils sommes les bras droits de Guy Marius Sagna ».



Par conséquent, l’activiste que « tout ce qui arrivera aux membres du FRAPP, à sa personne sera de la totale responsabilité du Président Macky Sall ».



Pour finir, il suggère au chef de l’Etat de traquer les voleurs de biens publics qui l’entourent, au lieu de mobiliser les pauvres services de renseignements qui sont épuisés et qui ont mieux à faire.



« Monsieur le président Macky Sall, protégez les citoyens sénégalais qui sont victimes de la spoliation foncière, de licenciement arbitraire. Nous sommes sereins et nous vous attendons. La tentative d'intimidation ne passera avec nous », prévient-il