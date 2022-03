Deux cosmonautes russes et un astronaute américain de retour sur Terre

Un vaisseau Soyouz a ramené sur Terre mercredi deux cosmonautes russes et un astronaute américain qui se trouvaient sur la Station spatiale internationale, un rare exemple de coopération entre Washington et Moscou en pleines tensions autour de l'Ukraine. La capsule, à bord de laquelle se trouvent les Russes Anton Chkaplérov et Piotr Doubrov, ainsi que l'Américain Mark Vande Hei, a atterri dans le sud-est du Kazakhstan à 11h28 TU comme prévu, selon les images retransmises par l'agence spatiale russe Roscosmos.