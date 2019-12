Deux ministres sud-soudanais sanctionnés par les Etats-Unis

Ces sanctions visent le ministre de la Défense Kuol Manyang Juuk et son collègue des Affaires gouvernementales Martin Elia Lomuro, a annoncé le Trésor américain dans un communiqué.



Les Etats-Unis reprochent à ces ministres sud-soudanais d'avoir "perpétué le conflit pour leur enrichissement personnel". Leurs éventuels avoirs aux USA sont gelés et il leur est interdit d'accéder au territoire américain.



"En les sanctionnant, vous ne facilitez pas la situation, vous l'aggravez", a réagi à l'Agence France Presse Ateny Wek Ateny, porte-parole du président sud-soudanais Salva Kiir.



"Nous appelons les Etats-Unis à rester aux côtés du Soudan du Sud", a ajouté le porte-parole.



Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a menacé, dans un autre communiqué, de "prendre d'autres mesures contre ceux qui veulent prolonger le conflit et faire dérailler les efforts de paix". Il a exhorté les autorités et l'opposition sud-soudanaises à "prendre leurs distances avec ceux qui entravent le processus de paix".