Développement du marché financier régional de l’Uemoa : un programme national d’éducation financière mis en place au Sénégal

L’éducation financière était au menu des échanges lors de la cérémonie officielle d’ouverture du 1er colloque du Comité scientifique de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (Amf-Uemoa).



Venu présider la cérémonie d’ouverture, le Directeur de cabinet du ministère l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Pr Ababacar Guèye a appelé tous les Etats membres de l’UEMOA à l’adoption rapide d’un programme national d’éducation financière. Il estime que l’adoption de ce plan permettrait « d’apporter aux populations vulnérables et à faibles revenus un renforcement de connaissances et de capacités, afin de les préparer à accéder et à utiliser judicieusement les services financiers ».



Pour rappel, le Sénégal a déjà mis en place son programme national d’éducation.



« L’éducation financière joue un rôle-clé dans le processus de dynamisation du marché financier. Il est crucial de former les acteurs du marché et d’éduquer les investisseurs potentiels pour qu’ils puissent comprendre, naviguer et décider dans un environnement financier de plus en plus complexe. L’intégration de l’éducation financière dans les programmes scolaires et universitaires, ainsi que la promotion de la culture financière auprès du grand public, sont des axes prioritaires », a soutenu le Directeur de cabinet du Mesri.



Selon Lequotidien.sn, il a aussi salué l’adoption de la Stratégie régionale d’inclusion financière au niveau de l’Union et d’une stratégie nationale dans chaque Etat membre. Le président de l’Amf-Umoa, a réitéré le même appel.



Il a à cet effet indiqué qu’« une population bien informée et formée, me semble-t-il, est une condition nécessaire pour un marché financier dynamique et inclusif. L’éducation financière permet aux individus de prendre des décisions éclairées, d’investir judicieusement et de participer activement au développement économique. Elle renforce en effet la confiance dans le système financier et encourage une culture de l’investissement durable ».