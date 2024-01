Développement local : 20 conventions de partenariat signées avec des investisseurs privés

La rencontre était présidée par le Premier ministre Amadou Ba. Les maires et les présidents des conseils départementaux présents à cette cérémonie ont scruté de long en large les maux dont souffrent leurs terroirs. Présidant aux destinées de cette association, Maguette Sène, le maire de Malicounda, a manifesté tout son satisfecit en ce qui concerne les retombées de ce forum national. Au total, le Raddel a signé 20 conventions de partenariat avec des investisseurs privés pour le développement de leurs terroirs.

Cette rencontre de deux jours a permis aux maires et des investisseurs privés d’échanger directement et de manière concrète sur les potentialités des 5 pôles du territoire. Ces cinq pôles du territoire sont : le Nord ( commune de Ranérou Ferlo), le Sud (commune de Bona), l’Est (commune de Missirah), l’Ouest ( commune de Sessène et Somone) et le centre (commune de Keur Mbouki et de Saly Escale).