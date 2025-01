Diabète, AVC, crise cardiaque : La sage-femme Rouguiyatou alerte sur les produits fessiers

« Les produits cosmétiques illicites, comme remarqué ces derniers jours à travers des témoignages, ne cessent d'anéantir des vies. En effet, l'usage des suppositoires fessiers comportent de graves dangers pour la santé des femmes, à commencer par « l'excès de dosage, qui peut causer la mort subite », a alerté la sage-femme Rouguiyatou Dia.

Ainsi, dans un entretien accordé au journal L'Observateur, le professionnel de santé a souligné les règles d'hygiène, souvent négligées dans la préparation de ces remèdes.

«On ne sait pas si elles ont respecté les règles d'hygiène, et cela peut avoir des conséquences graves », a-t-elle constaté.

Mme Dia a expliqué que l'une des problématiques majeures c'est le retard des femmes avant de consulter les structures de sanitaires.

« En général, les femmes viennent à l'hôpital tardivement, presque à un stade très avancé favorisant l'apparition de complications irréversibles , notamment les maladies cardiovasculaires. Elles arrivent parfois avec un cœur plein de graisse. C'est cela qui cause habituellement les crises cardiaques », a-t-elle souligné.

En outre, la sage-femme renseigne aussi que les vendeuses livrent leur produit à des personnes qui ont des antécédents médicaux: « Qui dit maladie cardiovasculaire dit diabète. Ces deux maladies sont jumelées. Ce tandem morbide peut engendrer des complications sévères telles que l'AVC ou l'insuffisance rénale ».

À cela s'ajoute, dit-elle, “l'utilisation de suppositoires traditionnels boulettes qui représente également un facteur de risque d'infertilité”,

Selon Rouguiyatou Dia, cela peut avoir des répercussions sur la reproduction.« Ces suppositoires peuvent affecter directement l'appareil génital de la femme », a-t-elle averti.

La sage femme de poursuivre: « L'appareil génital de la femme est composé de la vessie en haut, en second plan, il ya le rectum et I'utérus. Si un organe est affecté, l'autre va automatiquement le ressentir. Ces organes sont reliés. La vessie gère les urines. L'utérus lui, génère tout ce qui est gynéco-obstétricien, et le rectum, les selles. Tous ces organes peuvent être perturbés par l'usage inapproprié des suppositoires », a-t-elle précisé.

« Un dérèglement global qui peut

ainsi entraîner des problèmes comme le retard de grossesse et l'infertilité primaire ou secondaire.»

Pour rappel, la police a fait une descente au Marché Zinc de Pikine suite à une alerte de pharmaciens sur les agissements de vendeurs de suppositoires pour fesses appelées boulettes. Sept (7) personnes dont A. Sow, alias Alima Suppo, célèbre sur Tik-Tok, ont été arrêtées lundi et déférées ce mercredi au parquet de Pikine-Guédiawaye.