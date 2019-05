Dialogue national: Aly Ngouille Ndiaye installe la commission chargée de diriger les travaux

La commission chargée de diriger les travaux du dialogue national a été installée ce vendredi au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à la direction générale des élections. Les dates du 10 et 11 juin ont été retenues pour le démarrage des travaux.



« A vous général Mamadou Niang, je voudrais vous remercier d’avoir spontanément accepté de vous remettre au service de votre nation en adhérant à la proposition que nous vous avons faites de diriger les travaux du dialogue national », a dit Aly Ngouille Ndiaye, qui a installé ce vendredi la commission chargée de diriger les travaux.



Le général Niang, coordonnateur de la commission a accueilli avec humilité et détermination sa nomination. « Rendons hommage à ceux qui, depuis notre indépendance, ont maintenu et maintiennent encore notre Sénégal débout. Aujourd’hui, nous devons scruter l’avenir, mais aussi voir loin pour pouvoir anticiper et prévenir les nuages dévastateurs que portent avec haine des effilures de pétrole et de gaz », dit-il.



Mamadou Niang sera assisté de deux universitaires émérites, Babacar Kanté, Alioune Sall et de Majib Ndiaye de la société civile.