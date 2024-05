Dialogue national : "L'esprit des Assises, c’est de ne pas s’appesantir sur le passé récent, sur le tiraillement (…)", selon Pr Babacar Guèye

Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, les Assises de la Justice ont été lancées ce mardi, avec le Pr Babacar Guèye nommé en tant que facilitateur. Dans son allocution inaugurale, le Pr Guèye a souligné l'importance cruciale de cette entreprise collective, déclarant que le chemin des réformes et de la modernisation s'annonce ardu mais inévitable.



"Le défi qui nous attend est vaste", a-t-il affirmé, mettant en avant l'impératif d'un dialogue franc et inclusif pour restaurer la confiance du peuple envers la justice. "C'est ensemble que nous pourrons redorer le blason de la justice, lui rendre la place qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue."



Le Pr Guèye a souligné que l'esprit des Assises, c’est de ne pas s’appesantir sur le passé récent, sur le tiraillement (…). Il ne s’agit pas non plus de faire le procès de quiconque. Au contraire, l'objectif est de définir une "vision d'avenir partagée pour une justice plus efficace, indépendante et accessible. Cela implique l'identification des pistes de réforme et de modernisation nécessaires."



"Nous avons pour mission de faciliter ces échanges avec rigueur et pédagogie, en veillant à ce que toutes les voix puissent s'exprimer dans le respect de la diversité", a-t-il ajouté.



Les Assises de la Justice représentent ainsi un tournant majeur dans le paysage judiciaire, offrant une opportunité unique de remodeler le système judiciaire en concertation avec toutes les parties prenantes. Avec le Pr Guèye à la barre, ces assises promettent d'être le catalyseur d'une transformation significative et nécessaire.