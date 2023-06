Dialogue nationale : Voici la liste des représentants des 9 commissions

Le dialogue national initié par le président Macky Sall a été ouvert mercredi 31 mai dernier, au Palais de la République. Dès le lendemain du lancement, le président Moustapha Niasse, coordonnateur et haut représentant du président de la République a démarré les travaux. C'est dans ce sens que neuf (9) commissions ont été formées.



D’abord, il y a la commission Politique pilotée par l'ambassadeur Seydou Nourou Ba. La réunion va se tenir à la Direction générale des Elections.



Ensuite, la commission Économie et Sociale est présidée par Baïdy Agne. La rencontre se tiendra au ministère des Affaires étrangères. De même, la commission Paix et sécurité est coordonnée par l'ancien Cemga Mamadou Sow. Elle aura lieu à la maison militaire. Et la commission des Ressources naturelles, pilotée par le Cemga Abdoulaye Fall, va se tenir au cercle messe des officiers.



Rokhiyatou Gassama gère celle consacrée à l’Environnement et au Cadre de vie. Ancien directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, Diacaria Diaw, est à la tête de la commission Modernisation de l’Etat et Lutte contre la corruption.



Les Commissions Décentralisation et Territorialisation des politiques publiques, ainsi que Synthèse et Cultures, Arts, Jeunesse et Sports présidées respectivement par Léopold Wade, Marie Angélique Savane et Philippe Arfang B. Tine.



A noter que les neufs commissions sont composées de personnalités, hommes et femmes, selon des quotas consensuels, fixé par les parties prenantes au dialogue.



Un calendrier précis a été élaboré le lundi 5 juin et remis aux neuf commissions au dialogue national pour l'effectivité de leurs travaux, dans les délais impartis.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, a indiqué, lors du conseil des ministres de mercredi dernier, que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023.