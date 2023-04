Dialogue politique : Taxawu Tambacounda donne son feu vert à Khalifa Sall, mais....

La Coordination départementale de Taxawu Tambacounda a donné son feu vert à Khalifa Ababacar Sall pour qu’il aille répondre à l’invitation de Macky Sall pour un dialogue politique. Mais elle a posé un certain nombre de conditions.



«Aprés avoir recueilli l'avis de tous les coordonnateurs communaux du département de Tambacounda des militants et sympathisants du président khalifa Ababacar Sall. La Coordination départementale de Taxawu Sénégal Tambacounda donne feu vert au Président Khalifa Ababacar Sall d'aller répondre positivement au dialogue pour l'intérêt Supérieur du Sénégal et pour l'intérêt de Taxawu Sénégal », lit-on dans le communiqué.



Toutefois, Taxawu Tambacounda a posé des conditions au chef l’État. La coordination demande à celui-ci de « déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidature a l'élection présidentielle de février 2024. Mais aussi la suppression du parrainage. Et le plus important de rétablir Khalifa Ababacar Sall ses droits ».