Dialoguepolitique : Moundiaye Cissé invite les politiciens à inculquer la paix à leurs militants

La société civile a pris part au dialogue national, ouvert ce mercredi, au Palais de la République. Selon Moundiaye Cissé de l'Ong 3D, ce dialogue est susceptible d’apaiser les tensions politiques et sociales. Il a invité, dans ce sens , les politiciens à inculquer la paix à leurs militants.



"Cette ambiance qui règne au Palais doit perdurer. Ce qu'on a vu ici on dira pas que Macky est toujours fâché. On l'a vu souriant, taquinant les membres de l'opposition. Aujourd'hui le pouvoir et l'opposition se sont donnés la main. Alors pourquoi ne pas inviter vos militants en faire de même", a déclaré M. Cissé.



Parce que pour lui : "cette divergence politique a détruit des relations, des familles. Moi même j'ai interdit de parler de la politique dans mon bureau", a t-il fait savoir.



Pour ce qui est de ses attentes au dialogue, Moundiaye Cissé a appelé le président Macky Sall à privilégier " le parrainage optionnel et non citoyen. A réformer le code électoral. Parce que l'article 27, 30 et 57 posent problème. Aussi de revoir le fichier électoral. Je ne dirais pas de détenus politiques, mais des gens sont arrêtés parce qu'ils ont exprimés leur opinions. Je pense que vous devez les libérez."