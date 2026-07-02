Tribunal de Dakar : accusé de vol avec violences, un ancien informateur de police acquitté après six ans de prison

Poursuivi pour « association de malfaiteurs, vol avec violences et usage de moyen de locomotion », O. Doucouré, un ancien indicateur du commissariat des Parcelles Assainies, a été acquitté par la chambre criminelle de Dakar après avoir passé six années en détention provisoire.



O. Doucouré était accusé d'avoir participé à deux agressions commises en 2020. Selon le dossier, les plaignants, C. Thiaw et M. Ndiaye, avaient déclaré avoir été attaqués par des individus circulant à moto et avoir été dépouillés respectivement de trois et six millions de FCFA. L'un d'eux affirmait avoir reconnu O. Doucouré lors d'une séance d'identification, soutenant que ce dernier faisait partie du groupe qui l'avait poursuivi jusqu'à son domicile avant de lui voler son sac sous la menace d'une arme.



D’après le journal Les Echos, à la barre, l'accusé a rejeté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a soutenu avoir été victime d'un règlement de comptes impliquant un policier, M.L. Khouma, avec lequel il avait auparavant collaboré en tant qu'informateur.



Selon O. Doucouré, ce différend serait lié à une ancienne relation sentimentale. Il a affirmé que le policier lui aurait demandé de renoncer à sa compagne, le menaçant, selon ses dires, de lui « monter un dossier » en cas de refus. Il a également accusé l'agent d'avoir organisé son identification par des plaignants alors qu'il était retenu au commissariat.



Ces accusations interviennent alors qu'O. Doucouré avait lui-même été condamné, le 10 novembre 2025, à trois mois de prison avec sursis pour injures non publiques et menaces de mort à l'encontre du policier M.L. Khouma. Les faits avaient été commis alors qu'il était détenu à la prison de Rebeuss dans le cadre de cette affaire.



Entendu au cours de l'instruction, le policier M.L. Khouma avait expliqué qu'il connaissait O. Doucouré depuis plusieurs années et qu'ils avaient collaboré dans le cadre d'enquêtes menées lorsqu'il était affecté au commissariat des Parcelles Assainies. Il avait indiqué que l'arrestation de son ancien informateur était intervenue après qu'un numéro de téléphone utilisé dans une affaire de vol avec violences eut été identifié comme étant celui de Doucouré.



La défense, assurée par Me Mamadou Guèye, a soutenu que son client avait constamment nié toute implication dans les faits. L'avocat a également relevé que le juge d'instruction avait sollicité la comparution du policier et de la femme au cœur du différend évoqué par l'accusé, sans que ces auditions n'aient finalement eu lieu. Au terme des débats, la chambre criminelle de Dakar a prononcé l'acquittement d'O. Doucouré.