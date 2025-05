Diamniadio : une femme retrouvée pendue à Darou Salam Roukhou Ba

Un drame s’est produit ce mardi matin à Darou Salam Roukhou Ba, un quartier périphérique de la ville de Diamniadio. Une femme de 54 ans, Amy Faye, originaire de Fatick, a été retrouvée pendue à son domicile. Mariée et mère de deux enfants, elle s’occupait également de sa mère diabétique.



La découverte macabre a plongé le voisinage dans une profonde consternation. Selon les premiers témoignages, rien ne laissait présager un tel acte. Très estimée dans son entourage, la victime menait une vie discrète mais semblait porter seule de lourdes charges familiales.



Informés, les éléments de la gendarmerie de Diamniadio et les sapeurs-pompiers de Rufisque se sont rapidement rendus sur place pour sécuriser les lieux et entamer les premières constatations.



Les circonstances de ce geste tragique restent encore inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce drame qui endeuille une famille et bouleverse tout un quartier.