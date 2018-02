Diao Balde Keita: « Encore une fois, il n’y a aucun problème entre le coach et moi »

L’international sénégalais de Monaco, Diao Balde Keita a sorti de son réserve pour expliquer sa situation en équipe nationale.

La non-titularisation ou participation du joueur à certains matchs avec les « Lions » est analysée pour beaucoup d’observateurs sénégalais comme une sanction de l’attaquant par le coach Aliou Cissé à la suite d’un problème qui existerait entre les deux hommes.

Ce que Keita réfute totalement et de préciser que : « C’est fini tout cela. Moi, comme mes coéquipiers de la sélection, je me concentre à 100% sur mon club pour être au meilleur niveau à la Coupe du monde. Encore une fois, il n’y a aucun problème entre le coach et moi ».

Cependant, le joueur justifie ses réactions jugées parfois maladroites en équipe nationale par l’envi de jouer et de bien faire : « Quand on est compétiteur, on veut prendre part à toutes les rencontres. C’est normal que je montre mon envie de jouer parce que je veux toujours aider mon pays et mes coéquipiers sur le terrain ».

En poursuivant, il soutient vouer un respect mutuel à l’entraineur, malgré les certaines incompréhensions : « Mais, moi, je respecte les choix du coach. Les gens parlent d’un problème entre nous, mais il n’en est rien. Moi, je suis motivé pour le Sénégal. Des incompréhensions peuvent subvenir comme dans toutes les équipes du monde mais on se respecte ».

Source : Record