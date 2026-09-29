À peine installé, le nouveau Commandant de Brigade (CB) de Diaobé, Laye Diaw Ndiaye, entend placer la collaboration avec les populations et les acteurs locaux au cœur de sa stratégie pour relever les défis sécuritaires de cette commune à forte activité commerciale.



Pour réussir sa mission à Diaobé, le nouveau Commandant de Brigade mise sur la sécurité collaborative. Dès sa prise de service, Laye Diaw Ndiaye a entrepris une série de rencontres avec différents acteurs locaux, notamment les Agents de sécurité de proximité (ASP), les journalistes, les imams et les délégués de quartier.



L'objectif est de jeter les bases d'une collaboration efficace et durable entre les forces de sécurité et les populations, dans une zone confrontée à des défis particuliers. Diaobé abrite en effet l'un des marchés sous-régionaux les plus importants de la région, drainant quotidiennement des milliers de personnes en provenance de plusieurs pays de la sous-région.



À travers cette démarche, le CB veut notamment renforcer le partage de l'information et la prévention, tout en sensibilisant les populations sur les règles à respecter pour contribuer à la sécurité collective.



Parmi les priorités inscrites dans son plan d'action figure la libération des routes nationales, particulièrement la RN6. Le nouveau CB entend porter une attention particulière aux véhicules stationnés de manière gênante sur la voie publique, susceptibles d'entraver la circulation et de créer des situations à risque.



La question des bars et débits de boissons clandestins figure également parmi les préoccupations. Les établissements exerçant sans autorisation sont invités à se conformer à la réglementation en vigueur et à procéder à leur formalisation.



Sur le volet de l'identification, Laye Diaw Ndiaye invite les populations à circuler avec leurs pièces d'identité, afin de faciliter les contrôles et les opérations d'identification.



La sécurité routière constitue un autre axe important. Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs de motos, qui sont également appelés à adopter une conduite prudente et à disposer des documents requis pour leurs véhicules.



Le nouveau responsable de la Brigade a aussi évoqué la prostitution, considérée parmi les questions relevant des préoccupations liées à la sécurité et à l'ordre public.



Autre rappel important : l'organisation de manifestations publiques sans autorisation administrative préalable est interdite. Le CB a notamment cité certaines activités et cérémonies, comme les Kankourang, foureul et soirées, qui doivent respecter les procédures administratives en vigueur avant leur tenue.



Enfin, la divagation des animaux dans les rues et sur les axes routiers a été soulevée. Cette pratique peut constituer une source d'accidents et perturber la circulation, d'où l'appel lancé aux propriétaires à veiller au contrôle de leurs animaux.