Football : malgré les demandes de report, la LSFP maintient le démarrage des championnats au 3 octobre

Malgré la demande de report formulée par plusieurs clubs, à l’instar du Jaraaf de Dakar, de l’AS Pikine, de l’ASC Cambérène et de la Sonacos de Diourbel, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a maintenu son programme pour la saison 2026-2027 des championnats professionnels de football. Le démarrage est prévu ce samedi 3 octobre, avec trois rencontres au programme dans chaque catégorie pour la première journée.



La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) tiendra auparavant, ce vendredi 02 octobre, à 10 heures, une cérémonie de lancement suivie d’une conférence de presse au stade Léopold Sédar Senghor.



Selon Record, cette demande de report a été faite suite au blocage de la qualification de nouvelles recrues, notamment en raison de l’interdiction de recrutement qui frappe le Jaraaf et l’AS Pikine dans le cadre de procédures liées à la FIFA Clearing House.



Le quotidien sportif a indiqué que le président du Jaraaf, Cheikh A. T. Seck a expliqué que le club a régularisé son dossier auprès de la FIFA Clearing House et réglé l’amende réclamée, mais attend toujours le retour de l’instance internationale. Il estime que cette situation a pénalisé fortement l’effectif pour la nouvelle saison et demande un report « au nom de l’éthique sportive et dans un esprit de solidarité entre clubs ».



L’AS Pikine fait état d’une situation similaire. Le président intérimaire Malick Cissé affirme que les documents nécessaires ont été transmis depuis plusieurs mois, sans déblocage à ce jour malgré les relances et l’appui de la FSF.



Dans ce contexte, l’ASC HLM a toutefois tenu à clarifier sa position. Son président, Abdou Aziz Diouf, a formellement démenti avoir réclamé un report, qualifiant cette information de « totalement fausse et dénuée de tout fondement ».