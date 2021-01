Diary Sow, tourner cette page sans aucune explication est un manque de respect (Opinion)

Diary Sow: pas mal de monde pense que c'est sa vie donc nous devons respecter son choix et qu'elle n'a aucun compte à nous rendre et comme elle l'a si bien mentionné dans sa lettre "ceux qui attendent une explication seront déçus". C'est vrai que c'est son choix mais n'oubliez pas que Diary n'est pas juste une sénégalaise qui est partie à l'étranger pour continuer ses études.



Elle représente une nation car après avoir eu deux distinctions, l'Etat du Sénégal a jugé nécessaire de l'amener à l'étranger et dans l'une des plus prestigieuses écoles pour lui préparer un avenir radieux que certainement elle n'aurait pas les moyens de se payer.



En plus de cela, pensez-vous à tout ce tintamarre après sa disparition? Toute la communauté africaine s'est mobilisée pour entamer des recherches car se disant que c'est une crack africaine, l'avenir de tout un continent qui est menacé.



Pensez-vous à ses jeunes étudiants qui ont bravé le froid, en cette période de covid et par ailleurs qui ne bénéficient pas de cette prestigieuse bourse et qui se sont mobilisés pour distribuer des flyers dans les rues de France de Toulouse à Paris?



L'affaire qui a valu une invitation dans la prestigieuse chaine de télévision française la France24 qui prenait une tournure d'incidence diplomatique si nous suivons le raisonnement du journaliste.



Après tout cela, une petite lettre, minutieusement écrite, suffit pour demander à toute une communauté de tourner la page. Sérieusement, cete jeune fille ne respecte pas l'institution qui lui paye 400 000 frs comme bourse qui est un salaire de cadre dans la fonction publique.



Pensez-vous aux repercussions? Que si un jour un autre de nos fils, africains, disparaît, chose que je ne souhaite pas, la France va lever ne serait-ce qu'un seul petit doigt pour faire des recherches?



Tourner cette page sans aucune explication valable est un manque de respect vis-à-vis de l'institution, de ses jeunes qui se sont inquiétés pour rien, de ses jeunes gens qui menaient des recherches dans les rues de Paris, mais aussi n'attendez pas à ce que les autres nous respectent car nous ne nous respectons pas.



Par Abdoulaye Cissé, Éducateur spécial