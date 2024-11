Diffamation : le lutteur Zarco porte plainte contre des journalistes et des sites

Le lutteur Adiouma Diallo, alias Zarco a saisi la justice pour diffamation contre plusieurs journalistes.

Son avocat a déposé une plainte à la Division spéciale de cybersécurité contre Thioro Mandela, Ngoné Saliou Diop, Senego et Walfnet pour diffamation et dénonciation calomnieuse.



Cette plainte selon Seneweb, fait suite aux accusations selon lesquelles, il faisait partie des 77 membres de la garde rapprochée de Barthélemy Dias et de Sàmm sa Kaddu arrêtés, lors des violences électorales survenues à Saint-Louis.



Zarco a indiqué se trouver hors du pays, lors des affrontements entre militants de Pastef et ceux de Sàmm sa Kaddu à Saint-Louis.