Différend avec la société Millénium Trans Afrique Sarl (MTA) : les comptes du King Fahd Palace saisis

L’hôtel King Fahd Palace (Dakar) fait face à une situation financière peu reluisante après avoir été condamné par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar à verser 339 millions de FCFA à la société Millénium Trans Afrique Sarl (MTA), ainsi que 30 millions de FCFA de dommages et intérêts.



Le contentieux fait suite à un marché conclu entre 2020 et 2022 pour des travaux de rénovation destinés à aligner l’hôtel sur les normes internationales.



Selon L’Observateur, la société MTA, dirigée par Abdoulaye Fatim Dieng, réclame le paiement de ces prestations, mais les deux parties n’ont pu s’entendre, menant à une procédure judiciaire.



Dans son jugement rendu le 29 janvier 2024, le tribunal a condamné le King Fahd Palace à payer le montant dû et a ordonné une exécution provisoire à hauteur de 100 millions de FCFA. Le tribunal a également mis les dépenses à la charge de l’hôtel.



Face aux difficultés de recouvrement, Abdoulaye Fatim Dieng a obtenu la saisie et le blocage des comptes du King Fahd Palace auprès de la SGBS, CORIS BANK et BDK depuis février 2024.



« Depuis lors, l’hôtel est en difficulté et dans une impasse financière la plus totale. Jusqu'à présent ils n'arrivent pas à payer et tout le temps ils se cachent derrière des procédures », a-t-il déclaré à L’Observateur.



Selon lui, malgré la saisie, l’huissier n’a trouvé que 54 millions de FCFA sur l’ensemble des comptes de l’hôtel. L’établissement ne survivrait actuellement que grâce à un découvert bancaire auprès de la BICIS, utilisé notamment pour payer les salaires.



« Le King Fahd Palace n’a jamais eu l’intention de régler sa dette volontairement. C’est uniquement par exécution forcée que nous avons pu obtenir des paiements », insiste Abdoulaye Fatim Dieng.



Avec ses comptes bloqués et une trésorerie exsangue, l’hôtel dirigé par Mamadou Racine Sy se retrouve dans une situation délicate. L’avenir de cet établissement emblématique dépendra désormais des suites judiciaires et de sa capacité à trouver une issue à ce différend financier, renseigne le journal.