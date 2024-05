"Diffusion de fausses nouvelles" : Babacar Ba du Forum du justiciable condamne les propos de Bah Diakhaté

Le président du Forum du justiciable a condamné les propos de Bah Diakhaté et de l'mam Cheikh Tidiane Ndao qu’il a qualifié de ‘’violant’’ et d’inacceptable dans un état de Droit. Poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République (articles 255 et 254 alinéa 2 du Code pénal), Babacar Ba ne cautionne pas les déclarations de l’activiste Bah Diakhaté.



« Nous sommes dans un Etat de droit. Nous sommes dans un Etat bien organisé. Nous sommes dans un Etat ou chaque citoyen est soumis à la loi. Certe la liberté d’expression, elle est garantie, elle est reconnue à chaque citoyen dans un État de droit. On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d’expression pour s’attaquer à l’honorabilité d’honnête citoyen pour s’attaquer à la vie privée des gens », a argué Babacar Ba.



Pour l’invité du Jury du dimanche (Jdd), l’infraction existe. Seulement, c’est la mise en œuvre qui est «nouvelle». C’est ainsi qu’il tient à préciser que «ceux qui ont eu l’occasion d’écouter ou de suivre les propos de Bah Diakhaté savent que ce sont des propos d’une extrême violence que personne ne doit accepter dans un Etat de droit».



Même si le prèsident du Forum du justiciable condamne les propos «outrageants» de Bah Diakhaté et de l'Imam Cheikh Tidiane Ndao, il demande la clémence de la justice.



A noter que pes deux mis en cause seront jugés demain lundi, devant le Tribunal des flagrants de Dakar.