Diomaye Faye sur la candidature de Macky Sall à l'ONU : « Il ne m’a jamais informé…»

Le Président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé sur la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies. Une candidature dont il affirme n'avoir jamais été directement informé.



« La candidature de Macky Sall, je l'ai su au niveau de mes quatre homologues. Il ne m'a jamais parlé de sa candidature » , a déclaré le chef de l'État.



Selon lui, c'est un ministre d'Afrique centrale, envoyé à Dakar, qui l'a informé. « C'est à Macky Sall de me parler de sa candidature » , a-t-il insisté.



Diomaye a également révélé avoir ressenti une forme de pression à deux jours du sommet de l'Union africaine : « On voulait exercer une forme de pression pour faire endosser la candidature de Macky Sall. Je ne procède pas comme ça ».



Il a ajouté : « J'ai su ensuite que le Burundi a porté sa candidature, mais on ne m'a jamais avisé pour cela. Le Sénégal n'acceptera jamais ce genre de traitement ».



S'agissant de la position officielle du Sénégal au sein de l'Union africaine, le président Faye affirme qu'aucune candidature n'a été officiellement déposée auprès de l'organisation : « À l'Union africaine, la question de la candidature n'a pas été débattue. Il existe un comité qui gère ce dossier. On ne peut pas nous imposer une procédure silencieuse, en 24 heures, de manière illégale. Le Sénégal et d'autres pays n'ont pas accepté cette démarche ».



Toutefois, le président de la République a tenu à rassurer qu’il n'entravera pas les actions visant à soutenir la candidature de son prédécesseur.





