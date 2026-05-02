Kolda : le parti AWALE dénonce " un forcing et une démarche précipitée" dans le vote des articles L29 et L30 du code électoral

La délégation régionale du parti AWALE à Kolda a exprimé, ce 2 mai, son adhésion à la position de la coalition Diomaye Président concernant le processus électoral et le vote des articles L29 et L30. La déclaration a été faite à l’issue d’une réunion tenue dans un hôtel de la place.



Dans son intervention, le responsable régional du parti, Marone Seydi, a dénoncé ce qu’il qualifie de « forcing » dans l’adoption de ces dispositions. « Nous considérons que ce vote traduit une démarche précipitée et sans concertation avec les acteurs concernés, malgré l’argument de la majorité parlementaire qui soutient que le processus est inclusif en associant opposition et société civile », a-t-il expliqué.



Tout en critiquant la méthode, la formation politique dirigée par Abdourahmane Diouf affirme maintenir une posture républicaine. « Nous réaffirmons notre engagement à défendre les intérêts de Kolda et à accompagner la vision du Président pour un Sénégal plus juste et plus prospère », a ajouté Marone Seydi.



Dans la foulée, la délégation régionale d’AWALE a lancé un appel à l’unité des acteurs politiques et sociaux du Fouladou. Elle invite notamment Mameboye Diao, Abdourahmane Doura Baldé, ainsi que d’autres leaders locaux, à se joindre à cette dynamique pour « matérialiser la vision du Président et vulgariser l’action gouvernementale ».



Par ailleurs, les responsables du parti ont dressé un bilan positif de la récente tournée économique du Chef de l’État dans la région. Ils ont exprimé leur « profonde gratitude » à Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour « l’attention particulière consacrée à la région de Kolda » lors de sa visite du 23 au 25 avril 2026.



À travers cette déclaration, AWALE Kolda entend ainsi se positionner comme un acteur engagé dans le débat politique local, tout en réaffirmant son soutien aux orientations nationales portées par le pouvoir en place.