Dakar abrite le 24e Congrès mondial sur la Sécurité et la Santé au Travail : une première historique pour l'Afrique

Pour la première fois depuis sa création en 1955, le Congrès mondial sur la Sécurité et la Santé au Travail se tiendra sur le continent africain. Le Sénégal aura l’honneur d’abriter ce prestigieux événement du 26 au 30 avril 2027 à Dakar, annonce le Gouvernement du Sénégal dans un communiqué.



Ce rendez-vous d’envergure internationale réunira plus de 5 000 participants, représentant plus de 120 pays et plus de 400 experts venus du monde entier. L’édition 2027 s’articulera autour du thème : « Unir le monde autour d’une culture de prévention résiliente et inclusive ».



En accueillant pour la première fois ce Congrès en Afrique, le Sénégal se positionne comme un hub africain de référence en matière de prévention des risques professionnels, consolidant ainsi son leadership en sécurité et santé au travail.



Cet événement majeur contribuera à renforcer les relations avec nos partenaires internationaux et à soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda de Transformation – Vision Sénégal 2050, conformément aux orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Du 26 au 30 avril 2027, Dakar deviendra la vitrine mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail, offrant au continent africain une visibilité inédite et affirmant la place du Sénégal dans le concert des nations engagées pour le bien-être des travailleurs.