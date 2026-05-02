Diomaye assume ses divergences avec Sonko : « S'il ne bénéficie plus de ma confiance, je le change »

En marge de l'interview accordée à la presse nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur sa relation avec le Premier ministre Ousmane Sonko, reconnaissant l'existence de divergences tout en réaffirmant sa confiance actuelle.
« Tant qu'il est Premier ministre, il a la confiance du président de la République. Actuellement, il mène les choses très bien » , a d'abord déclaré le chef de l'État.
Mais il a aussitôt posé ses limites : « S'il ne bénéficie plus de ma confiance, on change de Premier ministre. Si je n'ai plus de satisfaction, je mets le Sénégal en avant et je le change. Le Sénégal vient avant tout ».
Abordant franchement la nature de leur relation, Diomaye a confié : « Nous avons des divergences en politique. Ceux qui nous connaissent bien savent que nous avons toujours eu des divergences. Mais nous les gérons comme nous le pouvons. Si j'estime que je dois lui parler, je le fais en secret, comme je le fais souvent ».
Interrogé sur une éventuelle crise institutionnelle, le président a balayé l'hypothèse d'un revers de main : « Il ne peut y avoir de crise institutionnelle. Le Premier ministre est choisi par décret par le président de la République. Et si je trouve qu'il ne m'apporte plus satisfaction, on change de Premier ministre ».
« Tant qu'il est Premier ministre, il a la confiance du président de la République. Actuellement, il mène les choses très bien » , a d'abord déclaré le chef de l'État.
Mais il a aussitôt posé ses limites : « S'il ne bénéficie plus de ma confiance, on change de Premier ministre. Si je n'ai plus de satisfaction, je mets le Sénégal en avant et je le change. Le Sénégal vient avant tout ».
Abordant franchement la nature de leur relation, Diomaye a confié : « Nous avons des divergences en politique. Ceux qui nous connaissent bien savent que nous avons toujours eu des divergences. Mais nous les gérons comme nous le pouvons. Si j'estime que je dois lui parler, je le fais en secret, comme je le fais souvent ».
Interrogé sur une éventuelle crise institutionnelle, le président a balayé l'hypothèse d'un revers de main : « Il ne peut y avoir de crise institutionnelle. Le Premier ministre est choisi par décret par le président de la République. Et si je trouve qu'il ne m'apporte plus satisfaction, on change de Premier ministre ».
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