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Mbaye Diagne, spécialiste des montées : une troisième accession consécutive en D1, cette fois avec Amedspor



Mbaye Diagne, spécialiste des montées : une troisième accession consécutive en D1, cette fois avec Amedspor
Mbaye Diagne vient de réaliser un nouvel exploit. Après avoir obtenu la montée en première division avec Al-Qadsiah et Neom en Arabie saoudite, l'attaquant sénégalais récidive, cette fois en Turquie.

Ce samedi 2 mai, Amedspor a arraché un match nul (3-3) synonyme de montée historique en Süper Lig turque pour la première fois de son existence. À 34 ans, Diagne signe ainsi sa troisième accession consécutive en élite, après celles glanées lors des deux saisons précédentes en Arabie saoudite.

Auteur de 26 buts et 7 passes décisives avec Amedspor, l'attaquant sénégalais confirme son statut d'artisan des promotions.
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Moussa Ndongo

Dimanche 3 Mai 2026 - 01:58


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