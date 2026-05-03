Mbaye Diagne, spécialiste des montées : une troisième accession consécutive en D1, cette fois avec Amedspor

Mbaye Diagne vient de réaliser un nouvel exploit. Après avoir obtenu la montée en première division avec Al-Qadsiah et Neom en Arabie saoudite, l'attaquant sénégalais récidive, cette fois en Turquie.
Ce samedi 2 mai, Amedspor a arraché un match nul (3-3) synonyme de montée historique en Süper Lig turque pour la première fois de son existence. À 34 ans, Diagne signe ainsi sa troisième accession consécutive en élite, après celles glanées lors des deux saisons précédentes en Arabie saoudite.
Auteur de 26 buts et 7 passes décisives avec Amedspor, l'attaquant sénégalais confirme son statut d'artisan des promotions.
Ce samedi 2 mai, Amedspor a arraché un match nul (3-3) synonyme de montée historique en Süper Lig turque pour la première fois de son existence. À 34 ans, Diagne signe ainsi sa troisième accession consécutive en élite, après celles glanées lors des deux saisons précédentes en Arabie saoudite.
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