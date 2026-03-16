Diomaye/Sonko : La stratégie du “Hubris” au cœur du pouvoir Sénégalais

L’objectif n’est plus seulement de gouverner, mais de capitaliser. Chaque nomination, chaque réforme, chaque levier budgétaire est désormais une brique posée pour l’édifice de 2029. En conservant les avantages du pouvoir tout en structurant sa propre force (l’APTE), Sonko s’assure une rampe de lancement autonome, se détachant subtilement de la Coalition Diomaye Président pour exister par et pour lui-même.

Un « Hubris » sous le boisseau

L’homme n’a rien perdu de sa superbe, ni de son ambition dévorante. Si l’on se rappelle les tensions électriques de juin et décembre 2025, où les attaques en règle contre la présidence avaient atteint un paroxysme, on comprend que le calme actuel n'est qu'une mue. Le boycott du Conseil des ministres en novembre dernier et l'épisode de la « maladie diplomatique » — qui ne l’avait nullement empêché de mobiliser ses troupes pour un terra meeting — révèlent un tempérament d'orgueil, un hubris qui ne supporte pas l'ombre, fût-elle celle du Palais.

Aujourd'hui, la démission n'est plus à l'ordre du jour. Pourquoi partir quand on peut contraindre ? En déclarant que seul le Président peut mettre fin à ses fonctions, Sonko renverse la charge de la preuve. Il place Bassirou Diomaye Faye face à un dilemme cornélien : subir l’encombrant Premier ministre ou prendre le risque d'une rupture brutale qui fracturerait la base électorale.

L'avertissement voilé : La dissolution comme arme à double tranchant

Le point d’orgue de cette réunion de l’APTE réside dans la menace à peine couverte concernant l’Assemblée nationale. En rappelant avec insistance qu'il dispose de sa propre coalition, Ousmane Sonko adresse un message clair au Chef de l'État : « Si tu dissous, je m’impose. » Le Premier ministre ne cherche plus à être le bouclier du Président, il s'érige en contre-pouvoir exécutif.



Cette volonté de rafler toutes les mairies en 2027 n'est pas une simple ambition municipale ; c'est une stratégie d'encerclement territorial. Il s'agit de bâtir un État dans l'État, une légitimité locale face à une légitimité présidentielle qu'il juge peut-être transitoire.

Ousmane Sonko joue une partition complexe. Il utilise l'appareil d'État comme un incubateur pour ses propres ambitions, tout en maintenant une pression constante sur le sommet de l'Exécutif. Entre la loyauté affichée et l'opposition subtile, la frontière s'amincit chaque jour davantage.

Le Sénégal assiste à un duel feutré où les alliés d'hier préparent déjà le divorce de demain. Dans ce jeu d'échecs, Sonko a déjà avancé ses pions : l'APTE est son armée, 2027 son champ de manœuvre, et 2029 son horizon absolu. Reste à savoir jusqu'où le Président Faye acceptera d'être le spectateur de sa propre éviction symbolique.

Le constat est sans appel : Pastef semble avoir opté pour la stratégie de l'entomologiste, celle du parasite qui dévore sa proie de l’intérieur pour se fortifier. En plaçant, dès l’entame du quinquennat, ses cadres les plus fidèles aux postes stratégiques de l’appareil d’État, Ousmane Sonko a transformé le pouvoir en une citadelle pour ses proches. Le leader de Pastef redoutait le scénario actuel et avait ainsi pris les devants déjà en avril 2024 lors de la mise en place du gouvernement et les changements à la tête des directions, agences et grandes institutions de l’État. Bassirou Diomaye Faye qui était beaucoup plus préoccupé par les principes de loyauté et de reconnaissance n'avait pas compris qu'une stratégie de “weur nombo” bien huilée avec un redoutable chef d'orchestre est en train de le placer à la périphérie du pouvoir sans tambour ni trompette.