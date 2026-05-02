Lutte : Gris Bordeaux bat Siteu par avertissement

Gris Bordeaux a signé son retour dans l'arène en s'imposant face à Siteu, en lutte simple ce samedi au Dojo de à Paris. Une victoire par avertissement (3 à 1) qui permet au chef de file de l'écurie Fass de se relancer.



A noter que son jeune frère, Gris 2 s'est également imposé sur Moussa Ndoye par avertissement.





