Lutte : Gris Bordeaux bat Siteu par avertissement

Gris Bordeaux a signé son retour dans l'arène en s'imposant face à Siteu, en lutte simple ce samedi au Dojo de à Paris. Une victoire par avertissement (3 à 1) qui permet au chef de file de l'écurie Fass de se relancer.
A noter que son jeune frère, Gris 2 s'est également imposé sur Moussa Ndoye par avertissement.
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