Diomaye présente un état des lieux alarmant des finances publiques

« Au terme de neuf mois d’exercice du pouvoir, les constats sont alarmants », a déclaré le Président Diomaye Faye. Selon lui, l’État est confronté à des contraintes budgétaires majeures, laissant très peu de marges de manœuvre financières.

Il a souligné que les déséquilibres financiers s’aggravent dans un contexte où les ressources disponibles ne suffisent plus à couvrir les besoins croissants, notamment dans les secteurs sociaux essentiels comme l’éducation, la santé et l’emploi.

Le chef de l’État a également mis en lumière les carences structurelles de l’administration. « Elle manque de cohérence et reste figée dans des schémas dépassés, alors que nos réalités socioéconomiques évoluent rapidement, marquées par la transformation numérique et l’essor de l’intelligence artificielle », a-t-il expliqué.

Dans son discours, le président a également a appelé au respect de la hiérarchie gouvernementale comme condition essentielle d’une bonne gouvernance ainsi qu’à la lutte contre la corruption, exigeant loyauté, intégrité et transparence de tous les agents publics.

Cette première Conférence des administrateurs et managers publics (Camp) a pour objectif entre autres de rappeler aux participants certains fondamentaux dans le domaine de la gouvernance publique, de la conduite et du contrôle de l’action publique.