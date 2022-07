Diourbel : une collision entre deux véhicules fait 3 morts

Une collision entre deux voitures a eu lieu ce mardi entre Gossas (département situé à 160 km de Dakar) et Diourbel (région située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar) à hauteur du village de Darou Salam, a fait trois (3) morts et des blessés.



L’accident est provoqué par l’éclatement d’un pneu d’une voiture 4x4 de marque Prado. Le chauffeur a perdu le contrôle et a heurté le taxi qui avait quitté Gossas en partance pour Diourbel. Il a fait plusieurs tonneaux.



Selon la RFM une femme d’une soixantaine d’années qui était à bord et le chauffeur sont décédés sur le coup. L’autre passagère, une jeune enseignante en service à Gossas a succombé à ses graves blessures au cours de son évacuation vers l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.



La même source annonce que deux voyageurs à bord de 4x4 ont aussi eu des blessures. Le chauffeur la 4X4 est entre les mains de la Gendarmerie.