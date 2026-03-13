Diplomatie : Madrid se prépare à accueillir le Président Diomaye Faye du 24 au 25 mars

Selon les informations relayées par la presse espagnole, le Roi Felipe VI et la Reine Letizia recevront le chef de l'État sénégalais le 24 mars prochain au Palais royal. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la stratégie diplomatique menée par la Maison royale espagnole, visant à consolider les relations bilatérales avec ses partenaires stratégiques. La journée se clôturera par un déjeuner officiel réunissant le Président sénégalais et des représentants des institutions espagnoles, confirmant ainsi l'importance accordée à ce rapprochement.



Un axe Madrid-Dakar tourné vers l'investissement



Au lendemain de cette réception protocolaire, le volet économique prendra le relais. Le 25 mars, la Chambre de commerce espagnole accueillera une rencontre d'affaires de haut niveau. Pour l'occasion, le Président Faye sera accompagné d'une délégation de premier plan, composée notamment de Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, de Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que de Bakary Sega Bathily, Directeur général de l'APIX.



Cet événement, organisé conjointement par la Chambre de commerce espagnole, le Secrétariat d'État au Commerce via ICEX, et la Confédération espagnole des organisations professionnelles (CEOE), se veut une porte d'entrée pour les investisseurs espagnols souhaitant découvrir les opportunités concrètes offertes par le Sénégal. La séance sera ponctuée de réunions bilatérales permettant des échanges directs entre les acteurs économiques des deux pays.



Déclaration conjointe entre le Royaume d'Espagne et la République du Sénégal



Pour rappel, lors d’une visite de travail à Dakar les 28 et 29 août 2024, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ont acté le renforcement de leur coopération bilatérale, à travers une déclaration conjointe.



Le cadre de partenariat financier pour la période 2024-2028 a été rehaussé à 180 millions d’euros, contre 135 millions précédemment. L'Espagne mise sur l'Alliance « Afrique Avance » pour soutenir l'industrialisation, l'agriculture et le numérique au Sénégal. Le secteur des télécommunications est également concerné, avec l'annonce d'un projet de connectivité. Les deux chefs d'État ont signé un nouveau Mémorandum d’Entente axé sur une approche globale de la migration. L'objectif est de promouvoir la migration régulière et circulaire tout en luttant contre les causes profondes de l'immigration irrégulière, en renforçant la coopération sécuritaire face aux menaces terroristes et au crime organisé.



Sur la scène mondiale, Madrid et Dakar ont réitéré leur attachement au multilatéralisme. Ils ont appelé à une résolution pacifique de la guerre en Ukraine et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, réaffirmant leur soutien à la solution à deux États. Enfin, les deux pays ont rappelé leur engagement commun dans la lutte contre le changement climatique et la sécheresse, via l'Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse (IDRA).