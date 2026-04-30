Concertations électorales : Mame Diarra Fame fustige les « hors sujets » et recadre un membre de la coalition Diomaye

La réunion de concertation entre le ministre de l’Intérieur et les acteurs politiques a viré à l’affrontement verbal, ce jeudi. Mame Diarra Fame est montée au créneau pour répliquer vivement à Macoumba Ndiaye, membre de la coalition Diomaye, suite à des attaques visant Ousmane Sonko.



​L'ambiance était électrique dans la salle de conférence. Alors que l'ordre du jour portait sur le processus électoral, les échanges ont dérapé lorsque Macoumba Ndiaye a pris pour cible le leader de Pastef. La réaction de Mame Diarra Fame ne s'est pas fait attendre. Elle a rappelé à l'ordre son homologue, soulignant qu'il est contre-productif de dénigrer autrui dans un espace de dialogue républicain. Selon elle, s'attaquer à Ousmane Sonko est une erreur de cible, d'autant que « ce pays nous appartient à tous».



​La responsable politique a fustigé le comportement de Macoumba Ndiaye, affirmant que ce dernier a perdu son sang-froid après avoir été qualifié de « faux député ». Selon ses dires, l'intéressé aurait « explosé » de colère dans la salle en tentant de se justifier, alors qu'il ne figurerait même pas sur la liste officielle des députés. Pour Mme Fame, cette réaction épidermique prouve que les propos tenus ont touché une corde sensible, tout en dénonçant une tentative de diversion par rapport aux enjeux réels.



​Au-delà des joutes oratoires, Mame Diarra Fame a tenu à recentrer le débat sur l'essentiel : la mission confiée par le ministre Me Bamba Cissé. Elle a rappelé que la présence des responsables de partis et de la société civile a pour unique but d'accompagner le déroulement du plan de travail ministériel. L'objectif final demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées, loin des invectives personnelles qui n'ont, selon elle, pas leur place dans ces concertations.



Cette rencontre de concertation regroupe les acteurs politiques et les forces vives de la nation afin de stabiliser le processus électoral et de garantir la transparence des scrutins à venir.