Pluie hors saison à Salalatou : les habitants surpris en ce 1er mai 2026

Une pluie inattendue s'est abattue ce vendredi 1er mai 2026 sur le village de Salalatou, localité de la commune de Houdallaye, dans le département de Ranérou-Ferlo (région de Matamn nord). Ce phénomène météorologique hors saison a surpris les habitants, peu habitués à recevoir des précipitations en ce début du mois de mai.