Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle à Brazzaville

Le chef de l’État sénégalais a quitté Dakar ce lundi matin pour une visite de 48 heures en République du Congo. Un déplacement placé sous le signe du renforcement de l’axe Dakar-Brazzaville.



Selon les services de la Présidence, ce séjour repose sur des « objectifs stratégiques », notamment, la « consolidation des liens historiques et une coopération stratégique pour approfondir les échanges dans des secteurs clés (économie, énergie, culture) Mais, également, renforcer la concertation sur les enjeux sécuritaires, climatiques et politiques » qui touchent l'Afrique et le reste du monde.



