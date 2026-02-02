Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle à Brazzaville

Le chef de l’État sénégalais a quitté Dakar ce lundi matin pour une visite de 48 heures en République du Congo. Un déplacement placé sous le signe du renforcement de l’axe Dakar-Brazzaville.
Selon les services de la Présidence, ce séjour repose sur des « objectifs stratégiques », notamment, la « consolidation des liens historiques et une coopération stratégique pour approfondir les échanges dans des secteurs clés (économie, énergie, culture) Mais, également, renforcer la concertation sur les enjeux sécuritaires, climatiques et politiques » qui touchent l'Afrique et le reste du monde.
Selon les services de la Présidence, ce séjour repose sur des « objectifs stratégiques », notamment, la « consolidation des liens historiques et une coopération stratégique pour approfondir les échanges dans des secteurs clés (économie, énergie, culture) Mais, également, renforcer la concertation sur les enjeux sécuritaires, climatiques et politiques » qui touchent l'Afrique et le reste du monde.
Autres articles
-
Médina : un vigile retrouvé mort à la rue 8
-
Litige immobilier : l’ancien consul El Hadji Ndao perd son procès contre l’ingénieur Cheikh Diop
-
Kaolack : la Brigade des Stupéfiants saisit 55 kg de chanvre indien à Ngathie Naoudé
-
Touba : 09 individus dont 02 femmes interpellés avec 05 cornets de chanvre indien
-
Affaire Malick Diop détenu en Ukraine : Khadim Bamba Fall annonce l'avancée du dossier