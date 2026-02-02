Dakar : M. Sonko, un charretier de 34 ans, interpellé pour dépeçage d’un bœuf en état de putréfaction

Le commissariat de Grand-Yoff (Dakar) a interpellé le 30 janvier, aux environs de 15 heures, M. Sonko. Au niveau du rond-point Liberté 6, ce charretier de 34 ans a été pris en flagrant délit en train de «dépecer un bœuf mort depuis un temps indéterminé», selon "Les Echos".



Cette interpellation policière intervient après des informations faisant état de l’abatage clandestin d’un animal. A la vue des policiers, M. Sonko aurait tenté d’abandonner la carcasse et de prendre la fuite, avant d’être rapidement rattrapé.



Connu des services de police pour des faits de vol et d’usage de chanvre indien, M. Sonko a été placé en gardé en vue. Dans ses aveux, il aurait déclaré avoir retrouvé l’animal déjà mort sur les lieux. «Selon lui, son intention était de vendre la viande afin d’en tirer un profit financier», rapporte le quotidien.