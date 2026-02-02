Coup de théâtre pour la CAN Féminine 2026, le Maroc se retire

À seulement quelques semaines du coup d'envoi, la Confédération Africaine de Football (CAF) doit revoir ses plans. Initialement prévue au Maroc à partir du 17 mars, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Féminine change officiellement de destination, direction l'Afrique du Sud.



L’annonce est tombée par la voix de Peace Mabe, vice-ministre sud-africaine des Sports. L’Afrique du Sud a accepté de reprendre le flambeau au pied levé. Les raisons exactes du retrait du Maroc n'ont pas encore été détaillées par la CAF.



Championne en titre, l'Afrique du Sud aura l'occasion de défendre sa couronne devant son public. Forte de son expérience (Mondial 2010), la nation arc-en-ciel dispose des stades nécessaires pour une organisation express.



Pour les équipes qualifiées (dont le Sénégal, le Nigéria ou la Zambie), c’est une véritable course contre la montre qui s'engage. À un mois de l'échéance, tout est à refaire, annulation des camps de base au Maroc et recherche d'hôtels en Afrique du Sud, les supporters doivent revoir leurs plans de voyage.

La CAF n'a pas encore précisé si les dates (début le 17 mars) seraient maintenues ou légèrement décalées pour permettre l'ajustement logistique.