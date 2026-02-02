Hajj 2026 : le Sénégal intègre le cercle « privilégié » de l’initiative saoudienne « Tariq Makka »

Le Sénégal devient officiellement le 9ème pays au monde et le 2ème seulement en Afrique — à intégrer le programme stratégique « Tariq Makka » (La Route de La Mecque), initié par le Royaume d'Arabie saoudite.



Cette initiative permet de transférer les formalités d’entrée en Arabie saoudite (visas, douanes, santé) directement à l'aéroport de départ à Dakar. Selon l’Aps, à leur arrivée à Djeddah ou Médine, les pèlerins sénégalais pourront se rendre directement à leur lieu d’hébergement sans passer par les longues files d'attente des contrôles frontaliers. Les bagages sont pris en charge et acheminés directement vers les hôtels des pèlerins.



Ce privilège témoigne de la solidité de l'axe Dakar-Riyad. En recevant ce dimanche soir la délégation saoudienne conduite par Eyad bin Abdelrahmane Rahbini, Vice-Ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, le ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a souligné l'importance de cet accord.



Pour Cheikh Niang, cette intégration n'est pas seulement technique, elle est une « avancée diplomatique et spirituelle majeure », confirmant la place de choix qu'occupe le Sénégal dans l'organisation internationale du pèlerinage.