Médina : un vigile retrouvé mort à la rue 8

Le corps sans vie d'un agent de sécurité a été découvert vendredi dernier à la rue 8x19 de la médina (Dakar).



La victime du nom de Youssou Diouf, âgée de 61ans, a été retrouvée dans sa chambre, en état de décomposition. Selon les informations du journal Observateur, l'odeur a alerté les voisins, qui ont prévenu la police. Les enquêteurs ont constaté que la porte de la chambre était verrouillée de l'intérieur et que le corps ne présentait aucune blessure apparente.



Le portefeuille de la victime trouvé sur place, contenait 4000F, sa carte d'identité, ainsi que ses carte bancaires et wave, a été retrouvé sur place.



Les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de la mort.